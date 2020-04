Problémy porotců z MasterChefa: Dopis vládě i ztracené miliony

Prodělečný je také Radek Kašpárek, který je šéfkuchařem restaurace Field. „Odhadem to míří v nákladech k milionu korun měsíčně. A to se bavíme o době krize. Nikde není napsáno, až to skončí a my otevřeme, že to budou žně. Nebude tady žádný turismus, nebudou tu cizinci. A když se budu bavit konkrétně o naší restauraci, tak naši klientelu z určitých procent tvoří cizinci. My se budeme muset adaptovat na Čechy a z toho vzorce budeme pro začátek muset vycházet,“ řekl pro web eXtra.cz Kašpárek.

Krize se podle Zdeňka Pohlreicha dotkne celé podnikatelské sféry. „Možná jsou výjimky, které si díky výjimečnému stavu polepšily, ale takových je málo. Je spousta lidí, kteří jsou zvyklí se živit prací, být v kontaktu s jinými lidmi, mají tu práci opravdu rádi a teď přijdou nejen o tohle, ale i o příjem. Jsou úplně bezprizorní,“ uvedl Pohlreich pro Deník N.

Pohlreich je ale iniciativní i v době pandemie a společně s Janem Punčochářem rozvážejí jídla všem záchranným složkám. Ty za to nemusí platit. Všechno totiž platí obyčejná veřejnost, která může posílat peníze na transparentní účet. Projekt nese název Vaříme nepostradatelným.