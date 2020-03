Pohled do zákulisí MasterChefa! Kde končí zbytky jídla a kolik má Kašpárek sak?

„Radek Kašpárek obléká pouze černou. I když se to nezdá, i on má svou skříň v kostymérně MasterChefa. Má více než deset identických kalhot, triček a sak. Největší prim ovšem hrají zástěry různých barev. Pro letošní řadu se jich šilo zhruba 250,“ dočtete se.

Při natáčení musí na jedničku fungovat také studio. To napájí v jeden moment 60 000 watů. Odpovídá to 1500 běžných žárovkám, v úsporných žárovkách je to dokonce 10 000.