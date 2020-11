Kdo získá titul MasterChef? Poslední slova Romana a Pavlíny před finále

„Šance na výhru jsou 50:50, což už je poměrně slušná šance oproti začátku soutěže. Na začátku každého vaření jsou šance vyrovnané a já udělám vše proto, aby bylo moje jídlo nejlepší, jaké umím uvařit,“ svěřil se hokejový trenér Šípu.

Ten nezahálel ani během letní natáčecí pauzy a nezahálí dál. „Pracuji na své kuchařce a na projektu Bez adresy. Jakmile to půjde, začnu opět jezdit k lidem domu vařit. To mě moc bavilo,“ předestřel své plány. Výhra v MasterChefovi by mu v podnikání jistě pomohla.