Zvrat v soutěži Masterchef, nesmělý Roman nečekaně porazil Pavla!

Pavel Berky se do Romana Staše obul v díle, kdy je porotce Jan Punčochář pustil do své kuchyně, a měli se rozdělit do týmů.

"Nedokážu si Romana představit jako kapitána, nevím, jestli má vůdčí schopnosti. To, že bych měl poslouchat rady od něj, když spíše on očekává rady od nás, si neumím představit," tvrdil tehdy kriticky návrhář o svém soupeři.

Roman byl pak z reakce Berkyho velice smutný! "Ke mně do týmu chce málo lidí, protože si myslí, že neumím vařit," řekl poté zklamaně. Ve včerejší výzvě ale nejen ostatním soutěžícím, ale i divákům dokázal, že vařit skutečně umí!