Sexy řízci i božani! Porotce MasterChefa ženy zbožňují. Kterého chtějí domů?

Pozornému divákovi dojde, že události, které se po zapnutí kamer odehrávají, jsou spoluprací scénáristů, soutěžících a v neposlední řadě porotců, jenž se přesvědčivě snaží říkat drsné repliky. Jsou uvěřitelní, pravda, ale mají i lidskou tvář, kterou veřejnost oceňuje.

Všichni tři mají ještě jedno plus. Hezky se na ně kouká. I když by se mohlo zdát, že se svojí vizáží Punčochář tratí, není tomu tak. I on má spoustu obdivovatelek. Je na něm vidět, že má smysl pro humor a tím vás prostě, když bude chtít, ukecá. Je navíc jasné, že vám ráno udělá snídani. Sám by bez ní začal nový den sotva. Nenechte se zmást, že vypadá trochu jako Méďa Béďa. Určitě si bude umět dupnout. To by přece nebyl šéfkuchařem restaurace U Matěje.