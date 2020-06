Poslední díl Masterchef Česko pohledem diváků: Absolutní fiasko! "Pavlína ven!"

Porota ve složení Radek Kašpárek, Přemek Forejt a Jan Punčochář, opět včera věnovala velikou pozornost Pavlíně Lubojatzky. Ta totiž dokázala totiž naprosto profesionálně vyfiletovat rybu a dostala za to pochvalu.

Diváci si ale opět stěžovali, že na jejich vkus dostává mnohdy až hysterická Pavlínka na obrazovce až příliš mnoho prostoru. Už před pár díly se totiž stala terčem kritiky, když vyhrála výzvu Bageterie Boulevard, a dle sledujících si ji vybrečela!

"Letošní Masterchef je jedno velké zklamání. Už jen to že je Pavlína v každém díle sprostá jako dlaždič, nemůžu na to nenechat koukat ani svou tříletou dceru. Nehledě na to že se kolem vás točí celá soutěž," pustili se opět diváci ostře do Pavlíny. Mnoho z nich navíc vyhrožuje, že už se na pořad po pauze nebudou dívat!