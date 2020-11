Masterchef Roman Staša o Pavlínce: "Nechápu ji, rozhodně nebudeme kamarádi!"

"Je to hrozně smutný a úplně mě to bolí. Bolí mě to, že jsem to nevyhrála já," nechala se slyšet Pavlína Lubojatzky po skončení soutěže. Její postoj samozřejmě všechny překvapil, obvykle totiž poražený alespoň popřeje svému soupeři štěstí, což jaksi drobná kuchařka zcela vynechala.

"Volali jsme si v lednu po finále, pak když se strhla ta mela okolo její bagety a od té doby už ne. Ani jeden nemáme potřebu, nejsme kamarádi a na pivo spolu asi nepůjdeme," tvrdí Roman Staša.

Lubojatzky od začátku soutěže opakovala, že si jde tvrdě pro výhru a udělá vše proto, aby vysněný titul získala. Nakonec ji sen utekl skutečně o vlásek, díky své soupeřivé povaze si ale u většiny kuchařů z Masterchefa definitivně zavřela dveře k přátelství či spolupráci. Jelikož je ale Pavlínka solitér, nejspíš jí to ani nevadí…