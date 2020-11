Masterchef nakonec ovládl Roman a prozradil své plány: Co teď hodlá dělat?

„Za to jim patří velký dík. Jejich hodnocení jsem se samozřejmě vždy obával a obávám, ale myslím si, že to k soutěži Masterchef prostě patří. Bez toho by to nebylo ono,“ uznává Roman, jež si na Radka Kašpárka, Přemka Forejta a Jana Punčochářě prostě musel zvyknout.

Po skončení soutěže má, stejně jako ostatní soutěžící, sny, které si chce splnit. „Po Masterchefovi bych chtěl provozovat “restauraci”, která nemá místo, tzv pop up koncept. Už mám vymyšlený i název - Bezadresy. Mým snem je vařit a nadále si uchovat sport a trénování jako svou vášeň,“ vysvětluje Roman a pokračuje.