Masterchef se blíží do finále, první spor sympatických kuchařů!

Dnes večer se posledních šest kuchařů vydá do kuchyně Jana Punčocháře, což bude pro soutěžící veliká změna. Slavná restaurace totiž způsobí, že budou kuchtíci v pořádném stresu!

Tentokrát o postupu do dalšího kola navíc nebude rozhodovat trojice porotců, ale osobnosti českého showbyznysu!

Soutěžící se budou muset rozdělit do dvou skupin a kapitáni budou Roman s Pepou. Lídři si budou následně muset zvolit členy do svého týmu, jenže, Pavel Berky se zařazením do skupiny bude mít od začátku problém!