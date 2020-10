Hrozná ostuda: Lucie Benešová se na první schůzce se svým manželem cítila trapně

Jiskra přeskočila až později. „Po dotočné mi zavolal a pozval mě do Brna. A měl neuvěřitelnou přípravu. Nakonec jsem tam zůstala pět dní,” zavzpomínala Lucie. K tomu přihodila i jednu vtipnou historku. Při jejím vyprávění se pořádně zasmála. Tomáš ji v Brně totiž vzal na výlet na mikulovský Svatý kopeček. „Stoupl si a hrál pro cizí lidi a různými jazyky se jich ptal, jestli nenašli jeho růženec. Lidi koukali, byla to hrozná ostuda. Říkala jsem si, že je blázen,” vyprávěla herečka o momentu, kdy se během jejich výletu Tomáš rozhodl zahrát ostatním výletníkům divadlo.

Historce se zasmáli oba manželé a je vidět, že i po letech spolu mají nádherný vztah. Tomáš Matonoha jejich manželství přirovnal k dálnici D1. „Naše manželství je jako D1 mezi Prahou a Brnem. Aby se dobře jezdilo, je potřeba to neustále a donekonečna rekonstruovat. Některé úseky drncají, ale pak to zase jede,” svěřil se herec, který je známý i jako moderátor soutěže Co na to Češi na TV Nova.