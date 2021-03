Maturity 2021: Jak budou vypadat? Babišův návrh neprošel, panují obavy

Vzhledem k pandemii koronaviru a tím pádem i dlouhodobé distanční výuce se letos maturity odehrají jinak. Změny v konání závěrečné zkoušky představil ministr školství Robert Plaga (za ANO) a podle zástupců školských asociací jsou vhodným kompromisem. Obávají se však dalších zásahů premiéra Babiše.

Ministr oznámil, že maturanti letos nebudou skládat ústní maturitní zkoušky z češtiny a cizího jazyka. Ti, kteří pracují kvůli pandemii covidu-19 v nemocnici, neskládají ani státní didaktické testy.

Absolvovat školní maturitu ze dvou až tří předmětů včetně případné praktické zkoušky musí. Ta už ale záleží na oboru. Termíny maturit budou posunuty. Tento návrh byl zástupci školských asociací přijat dobře.

Jediné, čeho se obávají, jsou zásahy premiéra Andreje Babiše. Nemyslí si však, že by pro ně našel podporu. „Nechť se pan premiér smíří s tím, že v současné době prostě neměl pravdu, nebo nevyhrál,” řekla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Babiš se svým návrhem neuspěl

Narážela tak na jeho dřívější návrh, který se s úspěchem nesetkal. Předseda vlády navrhoval, že se letos budou konat tři druhy maturit. V řadách opozice vzbudil velikou nevoli.

Nejprve řekl, že známka z úřední maturity by vycházela z průměru známek na vysvědčení z daného předmětu za celou dobu studia. Skládat by se dle něj mohla i ta klasická jako roky předtím. Existovala by i lehčí varianta pro studenty, kteří nechtějí na vysokou školu.

Poslední variantou je takzvaná úřední maturita na základě průměru známek. Byla by pro studenty, kteří nejsou schopni účastnit se online výuky. Museli by to však doložit. Podle Babiše by šlo o výjimečné řešení.

Celý svůj návrh následující den popřel

„Včera jsem dával nějaký teoretický návrh, který samozřejmě není dobrý,“ řekl ve středu Babiš na CNN Prima News. Nic z jeho návrhu se neuskuteční.

„Je to kompromis, který jsme projednávali, se kterým souhlasíme a se kterým jsme schopni pracovat,” reagovala Schejbalová na aktuální změny, které představil Plaga.

„Myslíme si, že za této podoby je maturitní zkouška zvládnutelná, navíc je tam i časový odklad, který dá studentům čas na přípravu,” uvedl šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. Informace přinesl portál iRozhlas.cz.