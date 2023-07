Další video Tadeáše Mawara Růžičky: Na záběrech kope do své přítelkyně!

Zdroj: Profimedia

Na internetu běží další video ze soukromého života Tadeáše Růžičky Mawara. Tentokrát se na něm objevila opět jeho půvabná přítelkyně. Záběry pochází z nedávného společného streamování na sociální síti TikTok.

Ze začátku videa si brunetka povídá s fanoušky, zatím co Mawar si v pozadí trénuje. Po chvilce za ním přijde a začne s ním spárovat. Po několika vteřinách dostane od Mawara takovou ránu, že se skácí k zemi.

Špatná legrace

Podle skalních fanoušků Mawara se jednalo o předem domluvený vtip. Nutno ovšem podotknout, že ani na tomto videu není Mawar zcela v klidu. Dle jeho prupovídek to vypadá, že se nechal k tvrdé ráně vyprovokovat. „Co je, co brečíš? Chceš spárovat s Mawarem? Furt chce se mnou spárovat, tak ať ví, jak ten sport trošku chutná,“ prohlásil v živém vysílání, když se díval na svou partnerku jak leží na zemi a naříká bolestí.

To, že možná nešlo o předem připravenou scénku je velmi pravděpodobné. Hlavně poté, co uniklo na veřejnost video, kde Mawar nahání právě svou přítelkyni na Náměstí republiky. „Pomoc, pomoc! On mě mlátí!“ zakřičela na videu, které natočil kolemjdoucí. „Dal jsi mi facku!“ pokračovala poté, co ji naštvaný bojovník dohnal. „Slíbil jsi, že to nikdy neuděláš,“ odkázala tak na fakt, že situace se už minimálně jednou stala.

„Měl by se trošku asi krotit. Měl by být schopný se ovládnout a nechat to být,“prozradil v podcastu Lea Brichty promotér oganizace Clash of the Stars Tomáš Le Sy. „Život je o tom, abychom chyby dělali, ale je třeba si je uvědomit a neopakovat je. Nějaký trest nebo nějaké přes prsty musí přijít,“nešetřil Růžičku bojovník Jiří Denisa Procházka.

Rozchod?

I když to vypadalo, že půvabná brunetka za svým partnerem stojí, nyní se karta obrátila. Na svém Instagramu se po dalším incidentu ukázala nejen sama v posilovně, ale vyfotila si i prázdnou postel. Právě v pusto prázdné ložnici ukazovala fanouškům svůj úlovek z nákupů a nebylo to nic jiného než nějaký ten žhavý kousek od renomované značky spodního prádla. Láká tak partnerka Mawara nové nápadníky?