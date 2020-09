Uchvacující Meghan: Princ Harry byl herečkou okouzlen dávno před první schůzkou

Chtěla flirtovat s britským gentlemanem

Meghan kdysi před odletem do Londýna s přáteli vtipkovala, že by ráda našla pěkného anglického gentlemana, se kterým by si mohla zaflirtovat. Jakmile se setkala s Harrym, bylo jasné, že nezůstane jen u první schůzky. Oba byli z rande naprosto unešeni. Podle knihy na svém setkání mluvili o tom, jak by se oba chtěli změnit a usadit se.

Ačkoliv se jejich vztah vyvíjel rychlostí blesku, na první schůzce se ani nepolíbili. I tak ale oba moc dobře věděli, že stojí na počátku něčeho velkého.