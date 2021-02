Mysleli na všechno: Oznámení o těhotenství vévodkyně Meghan má skrytý význam

Na den svatého Valentýna obletěla celý svět radostná zpráva o tom, že se vévodkyně Meghan a princ Harry těší na příchod dalšího potomka. Nádherná fotografie, která oznámení doplnila, má ale mnohem hlubší myšlenku…

Bylo to doslova valentýnským překvapením. Princ Harry a vévodkyně Meghan oznámili, že se již brzy dočkají dalšího dítěte, prostřednictvím černobílého snímku zveřejněném na sociální síti. Na něm společně dvojice leží v trávě, za nimi se rozpínají větve stromů, Meghan má hlavu položenou v Harryho klíně. Její ruce odpočívají na jejím vypouklém bříšku. „Můžeme potvrdit, že Archie bude velký bráška. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu jsou nadšeni, že čekají druhé dítě,” nechal se slyšet tiskový mluvčí dvojice.

Hlubší význam

Fotografem, který krásný snímek zachytil, je Misan Harriman, dlouhodobý přítel manželů. Misan dokonce fotografii na sociální síti sdílel s krásným popiskem. „Meg, byl jsem na tvé svatbě, kde jsem viděl, jak tento milostný příběh započal, a, kamarádko, jsem poctěn, že jej můžu zachytit růst,” stojí v popisku příspěvku.

Misan Harriman se narodil v Nigérii v minulý rok v září se zapsal do historie jako vůbec první černošský fotograf, který nafotil titulní stranu britského vydání magazínu Vogue. Jeho tématem byl aktivismus a vydavatelství Misana vybralo právě díky jeho práci při zachycování událostí během protestů Black Lives Matter v Londýně.

Harry a Meghan jsou velkými bojovníky za lidská práva, a proto není divu, že si pro zachycení obrovského okamžiku vybrali právě Misana. Díky tomu, že totiž snímek vyfotil, okamžitě vstoupil do povědomí širší veřejnosti. To byl od manželů velmi dobře promyšlený tah.

Konečně se dočkali

Meghan Markle se nyní užívá radosti spojené s těhotenstvím a potomka se zcela jistě s manželem nemohou dočkat. Vše posiluje i tragická událost z léta loňského roku, kdy Meghan v těhotenství o dítě přišla. „Pocítila jsem náhlou ostrou křeč. Klesla jsem na zem, s Archiem v náručí, a broukala ukolébavku, abychom se oba uklidnili. Veselá melodie byla v ostrém kontrastu s mým pocitem, že něco není v pořádku. Věděla jsem, jak jsem svírala v náručí své prvorození dítě, že ztrácím to druhé,” svěřila se Meghan s těžkostí u srdce v magazínu The New York Times.

Nyní ale vše nasvědčuje tomu, že Meghan snáší těhotenství bez jakýchkoliv obtíží, ba se dokonce cítí velmi zdravě a šťastně. Druhý potomek Meghan a Harryho by se měl narodit na konci jara.