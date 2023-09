Meghan Markle dorazila za Harrym do Německa: Značkové oblečení a šperk za milion

Zdroj: Profimedia

Meghan Markle se nečekaně připojila ke svému manželovi princi Harrymu na Invictus Games. Ačkoliv měla vévodkyně původně dorazit až na zakončovací ceremoniál, výlet do Německa o pár dní uspíšila. Přítomné ihned zaujala šperkem na ruce. Na prstu měla Meghan ozdobu za více než milion korun.

O Meghan Markle se v poslední době píše hlavně v souvislosti s její údajnou krizí v manželství s princem Harrym. Dvojice se údajně často hádá a na veřejnosti se společně objevují pouze zřídka. Možná i kvůli vyvrácení fám se rozhodla vévodkyně dorazit za svým mužem do Německa.

Meghan přiletěla z USA dorazila do Düsseldorfu, což bylo pro všechny překvapení. Ověřené zdroje totiž do poslední chvilky tvrdily, že se v Evropě objeví až příští týden, jelikož chce co nejvíce minimalizovat čas strávený bez svých dvou dětí, synka Archieho a dcerky Lilibet.

Nakonec ale Markle změnila své plány a na mezinárodní multisportovní událost Invictus Games, která je určena pro zraněné a nemocné vojáky a vojenské veterány, dorazila už nyní.

Hollywoodský outfit

Z Los Angeles přiletěla Meghan Markle od hlavy až k patě v luxusním oblečení. Na sobě měla pohodlné botky značky Valentino za více než 17 tisíc, k tomu zvolila volné tříčtvrteční kalhoty, top s dlouhým rukávem a sluneční brýlemi Celine v hodnotě něco málo přes 11 tisíc korun.

V jedné si nesla vévodkyně slaměný klobouk a v druhé měla kabelku značku Goyard za necelých 60 tisíc korun. Na samotný ceremoniál ovšem zvolila Meghan až překvapivě "skromnou" róbu.

Na Invictus Games pronesla proslov k 1600 soutěžícím, jejich přátelům a rodinným příslušníkům v černých košilových šatech z Banana Republic za pouhých 112 liber (něco málo přes 3 tisíce českých korun). To ovšem vyvážila drahým prstenem na pravém malíčku. Šperk pro ni vyrobila na zakázku designérka a klenotnice celebrit Lorraine Schwartzová a použila na něj diamanty z Blízkého východu, které údajně získal královský pár za dosud ne zcela objasněných okolností od neznámého dárce. Hodnota prstenu se odhaduje minimálně na zhruba 1,4 milionu korun.

Konfekční šaty doplnila vévodkyně drahými šperky