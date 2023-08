Meghan Markle a krále Karla III. pojila nenávist. Co oba dva nemohli vystát?

Zdroj: Profimedia

Ačkoliv dnes Harry a Meghan žijí ve „vyhnanství“ a poslední dobou se spekuluje o krizi v jejich vztahu a možném rozvodu a popularita britských uprchlíků v Americe začala klesat, přeci jenom se najde jedna věc, ve které si svérázná Američanka a zároveň manželka prince Harryho s královskou rodinou zanotovala.

Člověk by dlouho hledal, co mají společného Meghan Markle a britská královská rodina. Tedy v tom pozitivním slova smyslu, to, že se vdala za prince teď opomeňme. Vyšlo ale na povrch, že Meghan a její tchán král Karel III. měli něco společného. Jednalo se o jedno z pravidel, které oba dva neměli rádi, ačkoliv ho členové královské rodiny museli dodržovat.

Hlídali je jako psy

Poté, co princ Harry a jeho manželka Meghan Markle odešli z funkce pracujících členů královské rodiny, vévodkyně promluvila o některých věcech, které se jí nelíbily. Bylo toho vskutku hodně, avšak pro některá z nich by měl i obyčejný smrtelník pochopení. V show u Oprah Winfrey řekla, že existují lidé, kteří nebyli členy královské rodiny, ale přesto viseli na Meghan jako hlídací psi. Měli k dispozici její pas, řidičský průkaz i klíče.

Jeden z bývalých královských zaměstnanců řekl autorovi knihy Gilded Youth An Intimate History of Growing Up in the Royal Family (Pozlacené mládí: Intimní historie vyrůstání v královské rodině) Tomu Quinnovi, že Meghan nesnášela být řízena královským protokolem. A právě to byla ona věc, kterou měli vévodkyně a král Karel III. společnou.

Meghan a Karel III. měli spolu dobrý vztah

Jak vypověděl onen zaměstnanec, Meghan a král Karel III. nemohli vystát, když členové královské rodiny museli předem oznámit, kdy opouštějí palác a kam jdou. Pravidlo bylo přísně nastavené, hlavně kvůli bezpečnosti. Zdroj zároveň uvedl, že si myslí, že král Karel III. s Meghan v mnoha bodech souhlasil: „Většinu protokolu považoval za hloupou, ale je těžké to změnit… Nemyslím si, že v celé historii existoval větší předěl mezi tím, co někdo očekával, když se stanete členem královské rodiny, a tím, co zjistíte, že se pak doopravdy děje. Meghan byla velmi zklamaná.“

Než se Harry a Meghan rozhodli opustit Velkou Británii, vévodkyně prý se svým tchánem měla velmi dobrý vztah. Ten ji dokonce vedl uličkou v den její svatby.

Zdroj: hindustantimes.com