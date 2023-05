Podlá Meghan Markle: Bývalá kamarádka řekla, jak se vévodkyně zbavuje přátel

4

Meghan Markle

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Ještě předtím, než se Meghan Markle seznámila s princem Harrym, měla kolem sebe spoustu kamarádů. O část z nich ale následně přišla. A zatímco někteří měli za to, že se tak stalo v návaznosti na Meghaninu rychle rostoucí popularitu, kterou jí možná mnozí záviděli, bylo to úplně jinak. Přátele prý odstřihla sama Meghan. Alespoň to tvrdí její někdejší kamarádka Millie Mackintosh.