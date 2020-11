Šílená reakce královny Alžběty II.: Ztrátu Meghanina dítěte komentovala chladně

Článek s názvem Ztráty, které sdílíme vyšel v prestižních novinách The New York Times a Meghan se v něm otevřeně rozpovídala o momentu, který byl nejtěžší chvílí jejího života. To, že je něco špatně, zjistila, když zrovna měnila plenky malému Archiemu.

„Pocítila jsem náhlou ostrou křeč. Klesla jsem na zem, s Archiem v náručí, a broukala ukolébavku, abychom se oba uklidnili. Veselá melodie byla v ostrém kontrastu s mým pocitem, že něco není v pořádku. Věděla jsem, jak jsem tak svírala v náručí své prvorozené dítě, že ztrácím to druhé,” píše se ve článku.