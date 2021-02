Je rozhodnuto! Soudní spor vévodkyně Meghan Markle je u konce

Soud totiž žalobu uzavřel souhrnným rozsudkem. „Po dvou dlouhých letech vedení soudních sporů jsem vděčná soudu za to, že poukázal na nezákonné a nelidské praktiky vydavatelství Associated Newspapers,” nechala se po konci sporu slyšet Meghan Markle podle webu The Sun. „Svět potřebuje kvalitní a faktické zprávy. To, co dělá toto a jemu podobná vydavatelství, je naprostý opak,” dodala ještě.

„Chtěla bych poděkovat svému manželovi, matce a právnímu týmu. Zejména právní zástupkyni Jenny Affi za její neutichající podporu během tohoto procesu,” uvedla Meghan ve svém prohlášení. Přestože v tomto sporu vyhrála, úplný klid ale nemá…