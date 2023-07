Meghan Markle chce zachránit svou kariéru: Obětovat hodlá to nejcennější

Zdroj: Profimedia

O krizi Harryho a Meghan se šušká už nějakou tu dobu. Vévodkyně a vévoda ze Sussexu ztrácí na popularitě. Harry je na život před fotografy a novináři zvyklý od svého narození, Meghan zase na své popularitě těžce pracovala. Nutno ovšem podotknout, že americká herečka hrála pouze v béčkových snímcích. I tak má sebevědomí na rozdávání.

Poté, co Harry a Meghan opustili královskou rodinu, přišla doslova smršť jejich výstupů v médiích. Mezi nejvíce sledované patřil bez debat rozhovor s Oprah Winfrey. Meghan se ve zmiňovaném interview nebála osočit královskou rodinu i z takových věcí jako je rasismus.

Ignorace pravidel

Působení Markle v Anglii bylo od začátku velmi nešťastné. Absolutní neznalost protokolů, kterými je svázána královská rodina, přivedla Meghan do několika trapných situací. Podle královského experta Valentina Low Meghan do nejznámější rodiny v Anglii nikdy zapadnout nechtěla. „Někteří z těch, kteří s Meghan spolupracovali, tvrdí, že nikdy ve skutečnosti nechtěla, aby ji královská rodina přijala. To může být pravda.“ V dokumentu na Netflixu i ona samotná prohlásila, že nikdy nepodstoupila žádnou formální přípravu či představení protokolů.

Mezi nejvíce trapné momenty patřila chvíle, kdy Meghan vzpomínala na první setkání s královnou Alžbětou. Princ Harry se jí tehdy zeptal, zda ví, jak se uklonit. „Jak tohle lidem vysvětlíte? Jak jim máte vysvětlit, že se klaníte své babičce? Zvlášť Američance. Jak jí vysvětlit, že jsou takové věci vůbec potřeba. Je to divné,“ netajil se svými rozpaky Harry. Právě při těchto vzpomínkách Meghan ukázala kamerám Netflixu názorně, jak se chtěla uklonit. Své neznalosti se pak smála.

Královská rodina jako zviditelnění

Podle posledních informací je zřejmé, že Meghan pro návrat na výsluní udělá vše. Podle webu Skynews by měla začít pracovat na vlastní pěst. Její první projekt, který dělala bez benjamínka královské rodiny Harryho byl velmi neúspěšný. Její podcast Archetypes na platformě Spotify rozcupovala veřejnost i odborníci. Podle zdroje Skynews tlačí Meghan její tým k záchraně kariéry. Lidé kolem herečky si myslí, že by měla zcela omezit spolupráci se svým manželem Harrym a odstřihnout se od jejich značky Sussex. Tento krok by byl na místě v případě rozvodu. O tom se spekuluje už delší dobu. Na povrch vypluly už i takové informace jako jsou podmínky rozvodu. Markle by za rozvod měla údajně chtít 80 milionů dolarů a také výhradní péči o jejich dvě děti.

Kolem Harryho a Meghan bylo v posledních letech více než dost dramat. Je tak zcela pochopitelné, že fanoušci jsou už královským naříkáním unavení a dříve oblíbený pár přestávají sledovat. To, že Meghan touží po pozornosti potvrdil i expert na královskou rodinu Jindřich Forejt. „Myslím si, že jejich momentální život je opravdu postavený tak, že potřebují logicky mediální pozornost. Když bude jejich jméno udrženo v tisku, tak bude zajištěno, že budou moci pokračovat dál v tom, co dělají. A bude na nich pořád zaměřena pozornost veřejnosti. Je to nešťastné, protože je to dvojsečná zbraň,“ prozradil pro Extra.cz.