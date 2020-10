Varování pro Meghan Markle: Měla by se bát o své soukromí?

V novém soudním sporu vévodkyně Meghan podnikla kroky v případu zveřejnění soukromého dopisu, který v době její svatby s princem Harrym zaslala svému otci. Ten se však rozhodl o dopis podělit s celým světem a bulvární web Daily Mail se chopil své příležitosti. Dopis určený pro otce, se kterým Meghan nemá tak úplně dobré vztahy, tak byl k přečtení pro celý svět.

Zatím to však vypadá, že v tomto soudním sporu Meghan neuspěje. Odborníci ji dokonce doporučují, aby se od sporu distancovala, neboť by jeho pokračováním mohla riskovat mnohem větší invazi do svého soukromí. Informoval o tom web express.co.uk.