MEKY válcuje kina! Žbirka vzpomíná, jaké bylo porazit Karla Gotta

„Jako krizi jsem to nevnímal. Otevřely se tehdy nové možnosti. Například jsem dva roky moderoval televizní Rhytmick, což znamenalo dvakrát v měsíci letět do Amsterdamu, kde se pořad natáčel. To samo o sobě mě zaměstnávalo, ale byl tu ještě pořad Noční proud v Českém rozhlase nebo Perly popu ve slovenském rádiu Rock FM,“ vysvětluje Žbirka.

„Taky se mi v devadesátých letech narodily děti Linda a David, a já taky proto natočil album dětských anglických písniček Songs For Children a později s Ivanem Králem ještě další desku Songs For Boys And Girls. Takže práce jsem měl dost,“ myslí si zpěvák.