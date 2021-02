Kam uloží Menzelová urny s popelem manžela? Bylo to jeho oblíbené místo, říká

„Našla jsem ho, teď na tom pracuji a doufám, že se to podaří, protože vím, že by byl potěšen tím, co se nám podařilo s kamarádkou Janou vymyslet. Byla bych moc ráda, kdybych to stihla do 23. února, kdy by měl narozeniny. Můžu prozradit, že to místo se silně váže ke Karlu Čapkovi, kterého Jirka miloval,“ dodala.

S Menzelem žila Olga mnoho let. Ve správný čas si dali pauzu. Režisér byl totiž o mnoho let starší a dítě nechtěl. Olga po něm toužila, a tak si to zařídila. Otěhotněla s Menzelovým kolegou Jaroslavem Brabcem.