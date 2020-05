Freddie Mercury: Nečekané utrpení kvůli hlasu a záhada jeho ostatků

Přestože je považovaný za homosexuála, měla v jeho životě výsadní postavení žena jménem Mary Austin (*1952). Potkali se počátkem 70. let díky Brianu Mayovi a několik let spolu žili. I poté, co v sobě Freddie definitivně odbrzdil veškeré sexuální pudy, zůstal mezi nimi podivuhodně blízký vztah. „Všichni mí milenci se mě ptali, proč u mě nejsou na prvním místě. Nikdo z nich ale nemůže nahradit Mary. Je to má nejbližší kamarádka, můj nejbližší člověk. Navždy," tvrdil Freddie v jednom rozhovoru. Velmi intimní pouto mezi nimi zůstalo i poté, co se Mary vdala a založila rodinu. Zpěvák se stal kmotrem jejího syna a složil o ní několik písní.