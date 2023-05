Hvězda Návratu do budoucnosti: Žena jím pohrdala kvůli pití, měl Parkinsona

Zdroj: Profimedia.cz

Michaelovi bylo pouhých 29 let, když mu byl diagnostikován nevyléčitelný stav, který ho pomalu obírá o schopnost ovládat své tělo. S upřímností minulý týden připustil, že „škody“, které napáchal nadměrným pitím během osmdesátých let, mohly způsobit Parkinsonovu chorobu.

„V určitém období jsem pil příliš mnoho,“ uvedl otevřeně Michael J. Fox o tom, jak se stal závislým na alkoholu. Situace se jen zhoršila poté, co mu lékaři v roce 1991 řekli, že má Parkinsona. Fox si pamatuje, jak se na něj jeho žena s pohrdáním dívala, když po těžké alkoholové noci ležel na podlaze a potřeboval, aby mu jeho opatrovník otevřel hlavní dveře. „Pil jsem k rozptýlení, abych unikl ze své situace. Byl jsem alkoholik," přiznává hvězda 80. let a dodává, že pití mu ničilo manželství.

Začalo to brněním v malíčku

Herec, který trpí Parkinsonovou nemocí, se rozhodl boj nevzdat a nejen, že o svém životě v utrpení už veřejně mluví, ale založil i nadaci, která se snaží dalším lidem, kteří mají stejný problém, pomoci. A výsledky se dostavily! Nadace Michaela J. Foxe oznámila objev prvního testu míšní tekutiny schopného odhalit přítomnost nemoci. Může dokonce najít příznaky dříve, než se jakkoliv rozvinou. Michael, jehož nadace získala úžasných 1,2 miliardy liber, řekl: „Zcela to otevírá naši schopnost vyvíjet léky nové generace, které budou přínosem pro každého, kdo s touto nemocí žije.“ S odvážným optimismem dokonce dodává: „Stojíme na prahu toho, abychom tomu mohli úplně zabránit.“

Že se něco děje a není v pořádku, zjistil Michael, když mu bylo pouhých dvacet let. Začalo to „nevinným“ brněním v malíčku a hvězda filmu Návrat do budoucnosti tomu nevěnovala větší pozornost. „Bylo mi něco přes dvacet. Jak bych mohl mít nemoc, kterou mívají staří lidé?" Jenže příznaky sílily, stejně jako jeho náruživost k alkoholu. „Měl jsem v úmyslu předstírat, jako by se to nedělo mně. Napil jsem se, abych na to nemyslel," pokračuje herec ve vzpomínání na těžké období.

Konec a alkoholem a nový začátek

Alkoholové opojení málem zničilo jeho manželství s herečkou Tracy Pollan, kterou si vzal v roce 1988. Naštěstí Michael vystřízlivěl, a to doslova, když se v roce 1992 rozhodl s pitím definitivně přestat.

Sedm let svůj zdravotní stav před kolegy tajil – na veřejnost se informace dostala až v roce 1998. Michael se vzepřel lékařským předpovědím a pracuje už třikrát déle, než předpokládali. Parkinsonova choroba je však degenerativní onemocnění, které se postupně zhoršuje. Většinu času dnes Michael věnuje své rodině a práci na své nadaci. Právě jeho neúnavná práce napomáhající hledání léku na Parkinsonovu chorobu bude možná jeho největším odkazem. "Někteří lidé by moji diagnózu považovali za konec, ale já jsem to viděl jako začátek," uzavírá své sdělení hvězda Návratu do budoucnosti.

