Kde je Michael Schumacher? Internetem se šíří nové informace!

Do našeho týmu hledáme nového kolegu, kolegyni na pozici fyzioterapeut/-ka. Kvalifikační předpoklady: ukončené vzdělání v oboru fyzioterapeut v indexu K2 nebo K3. Základní popis činností: zajišťování rehabilitační péče v rozsahu své odborné způsobilosti pro cílovou skupinu seniorů, spolupráce na celkové přímé péči o klienta a s ošetřujícím lékařem, dodržování vnitřních předpisů s důrazem na důstojnost klientů a ochranu majetku zřizovatele. Úvazek 0,2 nebo DPČ. Pracovní režim: jednosměnný.

ŘIDIČ/KA AUTOBUSU Nástup nejdříve 1.1.2021 nebo dle dohody. POŽADUJEME: Pro výkon profese je potřebný řidičský průkaz sk. D a profesní průkaz - výhodou. Pro uchazeče bez tohoto oprávnění nabízíme zajištění rekvalifikace za splnění stanovených podmínek, přičemž ŘP sk. C a profesní průkaz výhodou, není však podmínkou. NÁPLŇ PRÁCE: Trasy linek budou upřesněny při osobním pohovoru. Mělo by se jednat o trasy Vsetín - Zlín. NABÍZÍME: Smlouva na dobu neurčitou. Náborový příspěvek ve výši až 20 000 Kč po roce práce u nás, pravidelný měsíční příjem, 5 týdnů dovolené, celoroční pracovní ošacení, příspěvek na penzijní (životní) pojištění ve výši 500 Kč, zvýhodněné tarify na volání u mobilního operátora i pro rodinné příslušníky, zvýhodněné jízdné, Benzina karta, Cafeterie PRVNÍ KONTAKT: Telefonicky, v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod., paní Marcela Jedináková, tel.: 597 827 032. Nebo e-mailem na adresu: marcela.jedinakova@arriva.cz Ov.: 30.9.