Michael Schumacher je prý v těžké fázi: Bývalý kolega sdělil nové informace

Informační technologie - Programátor/ka PLC/SCADA/HMI 26 000 Kč

Co Vás u nás čeká? - Návrh, specifikace, tvorba dokumentace dle požadavků - Vytváření funkčního popisu technologie a SW aplikace - Tvorba samotného SW - Návaznost na HW - Provádění FAT - Zprovoznění u koncového zákazníka (SAT) - Aktivní spolupráce v projektovém týmu - Sledování současných trendů a přenos do projektů - Inovace technologií dle vývoje trhu - Dodržování platné legislativy v oboru činnosti Co získáte? - Zajímavou práci v soukromé české společnosti s unikátním know-how v oboru s působností po celém světě - Měsíční mzdu v rozpětí 26.000,- až 50.000,- Kč podle praxe + pololetní/roční odměny - 5 týdnů dovolené - Pružnou pracovní dobu v 37,5 hodinovém pracovním týdnu - Umožníme Vám na sobě pracovat, sami si vyberete školení v oboru - Příjemné pracovní prostředí v moderně vybavené budově - Dotované stravování ve vlastní jídelně, kafeterii Edenred, příspěvky na penzijní připojištění, telefon i k soukromým účelům, odměny k výročím, zvýhodněné úvěry a půjčky Jak si Vás představujeme? - Bakalářské nebo magisterské vzdělání technického směru, zaměření na ASŘ výhodou - Znalost programování PLC Siemens Simatic S7 - TIA PORTAL, Schneider výhodou - Znalost SCADA/HMI vizualizace Siemens - WinCC - Znalost průmyslové komunikace (Profibus, Modbus, Profinet, atd.) - Schopnost komunikovat na technické úrovni anglicky (ruský jazyk výhodou) - Schopnost spolupracovat s projektovým týmem a zákazníkem - Flexibilitu často cestovat do zahraničí na zprovoznění technologií Jak nás kontaktujete? CV zašlete Věře Lysé na prace@mega.cz nebo zavolejte na 775018384. Pozice je vhodná i pro cizince.