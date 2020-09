Michaela Kuklová překvapila: Změny kvůli Josefu Wittnerovi!

Míša Kuklová je velmi tvrdohlavá a jak sama přiznává, nikdy se nechtěla svým partnerům přizpůsobovat, což možná byla chyba! Wittner ale prý herečku změnil!

"Vždycky jsem si říkala, že jestli ještě někdy připustím vztah, zůstanu sama sebou. Žádné přizpůsobování se, nedejbože, abych jako Vendula Pizingerová (Máš můj obdiv!) a spala třeba ve sněhu pod širákem," napsala Kuklová na svůj Instagram a jako příklad tvárné ženy uvedla svou kamarádku, ředitelku Kapky Naděje Pizingerovou. Ta čeká aktuálně miminko se svým o šestnáct let mladším manželem.

I když se Kuklová zarytě bránila změnám, nakonec překvapila sama sebe! "Jak to, že jsem začala chodit na MMA zápasy, sama si je pouštím na youtube, tetování mi najednou přijde smyslný, fandím Spartě a přestala jsem vysedávat doma ve svém pohodlíčku??! PlayStation jsem naštěstí hrála i předtím. Bože, děkuju, že Pepi není horolezec, či vášnivý cyklista," přiznala herečka velké změny. Budoucí manžel ji donutil dělat nové věci, Míša si je ale s radostí užívá! Že by to byl konečně klíč k dokonalému vztahu? Držíme palce!