Nejdřív rakovina, teď koronavirus: Míša Kuklová vyděsila fanoušky

Přerušila kontakt také s partnerem Josefem Wittnerem, se kterým se posléze úplně rozešla. Důvodem však nebylo jen složité období jako takové, ale i věkový rozdíl, který mezi nimi byl. O dvanáct let mladší Wittner prý toužil po dítěti, které mu Míša nemohla dát.

„Říkala jsem si, proč chce být se mnou. Proč se stárnoucí ženou. Řekl mi, že bude mít ještě holčičku, a asi mu nedošlo, kolik mi je. Že se do dítěte nemůžu pustit. Nebo bych to neriskovala. To mi v hlavě hodně utkvělo, takže jsem ho jednou za čas od sebe měla potřebu odhánět,“ řekla Kuklová pro Expres.cz.