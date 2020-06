Opustila ho kvůli rakovině a už s ním zase vrká: Kuklová promluvila o vztahu

Wittner se ale nenechal odradit a o Kuklovou vytrvale bojoval. Neustále jí dával najevo, že po jejím boku bude stát ať se děje, co se děje. Herečka ho však nechtěla trápit a nějakou dobu se ho pokoušela držet od těla. Láska byla však silnější. Nyní jsou opět spolu.

„Já si fakt přijdu, jako kdyby mi bylo -náct. Je to opravdu nádherné. Musím to brát tím způsobem, že duše nestárne. Je to prostě nádherné. Po dlouhé době se vracím do mládí, až mě to někdy dojímá,“ prozrazuje současný stav herečka pro iDnes.cz.