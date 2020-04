Může za rakovinu Pomeje? Kuklová popsala, jaké peklo s ním zažila

„Soudy se táhly deset let a čelila jsem těm šedesáti milionům dluhů z postu manželky, protože Jirka Andělskou tvář udělal na fyzickou osobu. Tam jsem cítila dlouho křivdu, protože jsem si říkala: Kruci, nepůjčila jsem si peníze, vdávala jsem se z lásky a teď mám exekuci na rodném domě, kde mám třetinu,“ rozohnila se herečka.

„Může to odnést moje rodina. Bylo to těžké. Ta vidina toho, že bych skončila na životním minimu, že by mi vzali vše, co bych vydělala, tudíž bych nemohla ani vykonávat své zaměstnání, protože to, co bych si vydělala, by mi nestačilo ani na náklady, které souvisí s výkonem mého povolání,“ dodala.