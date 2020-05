Michaela Kuklová se raduje: Konečně dobré zprávy! Už zbývá jen plastika!

"Člověk nikdy neví, co ho čeká, ale ví, na co se může těšit," napsala Míša Kuklová popisek k odhalené fotce v plavečkách! Fanoušci herečky si hned všimli, že ve svém věku má neuvěřitelnou postavu!

Úsměv od ucha k uchu ale měl svůj důvod, Kuklová má totiž za sebou nejhorší fáze léčby a nyní ji čeká už jen poslední operace a to pouze estetická! Plastický chirurg by měl Michaele nahradit původní tkáň silikony a tak dostane zbrusu nový hrudník!

Důležitý je ale fakt, že herečce dopadly dobře testy, a může tedy oficiálně říct, že je zcela zdravá! Na samotnou plastiku si sice ještě pár týdnů počká, to ale Míše vůbec nevadí a prý se má aspoň na co těšit. "Zatím jsme se dostali alespoň k diskusím ohledně další operace, byť ještě musím vydržet, což je krásný," srší Kuklová optimismem. A my jí za Šíp držíme palce ze všech sil a přejeme hlavně hodně zdraví!