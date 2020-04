Rakovina s Kuklovou zamávala: Přišla o ňadra a skoncovala s přítelem

Už dříve cítila, že něco není v pořádku. Její tělo, jako by jí říkalo, že je ve špatném stavu. Jen šest dní po operaci už stála na jevišti. Záskok si za sebe nesehnala ani do muzikálu Královna Kapeska.

„Tehdy to ještě nikdo nevěděl, nechtěla jsem to nikomu z kolegů říkat. Musím ale přiznat, že na moje tělo to bylo skutečně moc. Hodně mi tehdy otékaly ruce i nohy a přidala se dokonce vyrážka. Současná karanténa je proto pro mě vítanou šancí zastavit se a dopřát tělu odpočinek,“ svěřila se Blesku.