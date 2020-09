Michal David přiznal, co nikdo nechtěl slyšet: Pocta Karlu Gottovi ohrožena!

V prosinci se mají v 02 areně odehrát dva vyprodané koncerty s názvem Pocta Karlu Gottovi, kdy mají vzdát čest Mistrovi ty největší hvězdy české a slovenské scény. „Je to už taková doba. Nic není jisté. Vždyť budeme rádi, když v prosinci vzdáme hold Karlovi. A to kdoví jestli! I to není jisté… Nic se nemusí pohnout do konce roku, jak to tak vypadá…“ myslí si David.

Obě akce pro Karla organizuje Ivana Gottová. „Vážení a milí příznivci Karla Gotta. Věřím, že všichni, kteří jste sledovali tento manželův profil, jste ho měli rádi, a proto bych vám zde ráda přinášela zajímavosti a informace spojené s jeho osobou a odkazem. Začala bych pozvánkou na prosincový vzpomínkový koncert Pocta Karlu Gottovi,“ prozradila na Instagramu Ivana již dříve.