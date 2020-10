Setkání plné otazníků: Proč Michal David navštívil prezidenta Miloše Zemana?

K výroku prezidenta Zemana se vyjádřila spousta známých osobností. „Mě vlastně vůbec nezajímá, co Miloš Zeman kde řekl. Je to nemocný dědula, rozhodně to není můj prezident,” nechal se podle iDnes slyšet zpěvák, skladatel a producent Jiří Burian.

„K tomu vůbec nemá smysl se jakkoliv vyjadřovat. Mě ale zajímá, jak se k prezidentovu výroku postaví ministr kultury Lubomír Zaorálek,” podotkl herec Martin Dejdar.

„Říkat, že umělci tvořili nejlépe, když byli hladoví? To znamená, že by měli být hladoví celý život, aby něco vzniklo? To je blbost,” nechal se slyšet herec a moderátor Jiří Krampol pro novinky.cz.