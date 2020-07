Michal David o svém nejslavnějším hitu: Točili jsme tajně! O co tehdy šlo?

„Když byl film venku a my byli pozvaní na premiéru, tak to končilo Nonstopem,“ rozpovídal se o Discopříběhu, Nikdo nečekal, že se z toho stane legendární pecka, kterou budou vyžadovat na diskotékách lidé napříč generacemi.

Vysvětluje, že hit nejde napsat na povel. „To se stává, někdy si ale člověk myslí, že to bude ta pecka největší, ale ona je to potom jenom řadovka. Naopak u psaní písničky Dlouhá noc, kterou zpívá Helena Vondráčková, mě vůbec nenapadlo, že se z ní stane hit. Říkal jsem si, no je to písnička pro Helenu na album. A nakonec se z ní stal dokonce megahit, dostala několik cen a já jsem jí měl hotovou za dvacet pět minut. To člověk prostě nepochopí,“ pokračoval David.