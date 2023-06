Michal David obětí podvodníků: Zneužili moje jméno, tvrdí zpěvák

Zdroj: Profimedia

Michal David musí řešit zásadní problém. Na internetu se totiž začala objevovat zvláštní reklama, ve které zpěvák propaguje zázračné pilulky, díky nimž se mu údajně zlepšil sluch a celkově omládl. Má to ale háček. Jde totiž o podvrh a Michal David s reklamou nemá vůbec nic společného.

Stejně jako celá řada dalších celebrit, i zpěvák a skladatel Michal David se stal obětí internetových podvodníků. Před několika týdny se na na sociálních sítích začala objevovat reklama s fotkou zpěváka, který zároveň v připojenému textu tvrdí, že se díky speciálním práškům zbavil nedoslýchavosti a jeho organismus omládl o mnoho let. Kdo by si ale zázračné pilulky chtěl pořídit, ten by měl zpozornět. Michal David totiž žádné takové léky nepropaguje.

Holý nesmysl

„To, co se šířilo a ještě asi šíří internetem, je podle mne klamavá reklama, kde autoři zneužili mé jméno a vymysleli si nesmysly. Mohu vás ubezpečit, že sluch mám velice dobrý a mnohdy slyším i to, co bych neměl,” řekl s úsměvem v rozhovoru pro Šíp Michal David.

„Máme náznaky, že jde údajně o nějakou čínskou firmu, která se snaží prodávat nějaké pilulky, které zachrání sluch nebo podstatně ho zlepší těm, kdo s ním mají problémy. A moje jméno zneužila proto, aby snad byly ty bláboly důvěryhodnější,” dodal ještě zpěvák, který už celou záležitost začal řešit.

Jde to těžko

Michal David a jeho tým se podvodem intenzivně zabývají, prozradil ale, že zastavit šíření klamané reklamy není tak úplně jednoduché. „No, bránit, nebránit, víte, ono to snad ani moc nejde. Uvažujeme o tom, že zapojíme advokáta, ale to je v řešení. Momentálně se snažíme to stáhnout z Facebooku a uvést vše na pravou a hlavně pravdivou míru, že jde o klamavou reklamu a rozhodně s tím nemáme co dělat. A víc podobné ptákoviny řešit asi nemohu a nemíním. Blíží se naše muzikantská letní sezona a tu chci využít nejen jako rekreant, ale hlavně máme v plánu řadu vystoupení a fesťáků, takže mám i jiné, mnohem příjemnější starosti,” řekl na závěr muzikant.