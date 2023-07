Netradiční koníček Michala Davida: Na dovolené odloží kytaru a ušpiní si ruce

Zdroj: Profimedia

Doba prázdnin a dovolených je konečně tu a mnozí spřádají plány, kam vyrazí a čím se zabaví. Jinak to nemá ani zpěvák Michal David, který se už nemůže dočkat šumění vln a stále krásného počasí, kterého se dočká ve svém letním domku na Tenerife. Odpočívat ale tak docela nebude.

Zpěvák Michal David neztrácí elán a stále je ve velkém pracovním zápřahu. I když je pravdou, že si během léta přece jen dopřeje několik volných dnů, které stráví u moře společně s těmi nejbližšími. „Léto bude skoro tradiční, což znamená, že si ho budu užívat na festivalech, slíbil jsem, že mimo to vyrazím hudebně na nějaké oslavy narozenin, mám v plánu zahrát i na svatbě, takže kalendář mám docela solidně zaplněný. 14. července vyrazím jako skoro každý rok do Saint Tropez, kde oslavím i svoje třiašedesáté narozky, no a 25. července odletíme rodinně na Tenerife do našeho domečku, kde si já úplně nejvíc odpočinu,” prozradil zpěvák v rozhovoru pro Šíp.

Muzika má prázdniny

Dům na Tenerife Michal David nenavštěvuje jen za účelem odpočinku, ale také pro to, aby mohl své prázdninové sídlo zvelebovat. „No, je to tak, drobný oddych v plánu mám, ale semtam si dám i odpočinek aktivní, což znamená, že si nejen lebedím pod slunečními paprsky, ale makám na baráku. Mě baví manuální práce, takže si občas něco vylepším, opravím či upravím, a to je ten správný a tvůrčí přístup k dovolené. Prostě a jednoduše hřebíkům, kladivu, šroubům, hoblíku a podobným věcem se nevyhýbám a spíše je vyhledávám. Asi čekáte, že nelením ani muzikantsky a něco připravuji, skládám a dávám dohromady, ovšem zklamu vás, nic podobného tam nedělám. Muzika má na Tenerife také prázdniny,” svěřil se s úsměvem.

Hodinový manžel

K tomu ještě dodal, že nebýt jeho hudební kariéry, pravděpodobně by se živil rukama, které rozhodně nemá levé. „Jak jsem říkal, manuální práce mě baví. Mám rád práci se dřevem, z něhož tvořím potřebné věci do naší tenerifské domácnosti, zvládám i některé bezpečné elektrikářské práce. Já si, a to se nechci chlubit, opravím v podstatě všechno, co nevyžaduje zásadní zásahy. A v našem letním bytě se to o mně ví a rád třeba i pomáhám svým zdejším přátelům a kamarádům s drobnými opravami a údržbou. Takže když vše shrnu, tady v Čechách jsem, jak bylo řečeno skladatel, zpěvák a muzikant, na Tenerife mi všichni familiárně říkají, že jsem hodinový manžel. Prostě Michal David – práce všeho druhu. A tak to bylo, je a zůstane!”