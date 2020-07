Michal David překvapil: Další vnouče prý nezvládne!

„Ježíši, to ne, na to už nemáme sílu, jsme rádi, že je už Sebastian desetiletý kluk, který je soběstačný a samostatný. Teď už je tu Klára, která se taky stará, takže nám odpadla ta intenzivní péče, ale stejně bych to už nezvládal," prozradil Michal David výše zmíněnému webu.

Osm let náročné pěče o vnuka už slavnému zpěvákovi bohatě stačilo! Nyní si chce konečně užívat zasloužený odpočinek.

Do důchodu se ale Michal David rozhodně nechystá! "Na svůj věk se necítím a myslím, že vypadám minimálně o deset let mladší. Mám hodně práce, točím dokument por ČT a pak točíme s Kristýnou, o den později klip k naší nové písni," odtajnil zpěvák svůj nabitý program. Nezvývá než mu popřát hodně energie i do budoucích let!