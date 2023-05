Michal Penk na veřejnosti: Řekl, kdo mu nejvíce pomohl z těžkých drog

Zdroj: Profimedia

Někdejší lamač dívčích srdcí Michal Penk oslavil nedávno pětapadesáté narozeniny. Zpěvák se hřál na výsluní popularity před více než třiceti lety. Po velkém úspěchu spadl až na samotné dno. Pohltila ho závislost na drogách. Dlouhých patnáct let nekoncertoval a nevydával novou hudbu.

Penk si v době své kariérní pauzy prošel opravdu krušným obdobím. V roce 2015 bylo po zpěvákovi dokonce vyhlášeno celostátní pátrání. Tři roky na to se v médiích řešilo jeho trestní stíhání, které bylo zastaveno až v letošním roce.

Zpátky na výsluní

Idol 80. a 90. let se v rozhovoru pro iDnes svěřil s tím, že stále věří v úspěšný comeback. "Na podzim jsem sestavil svou novou kapelu, v níž je stále i Tomáš Waschinger, který s námi začínal ve skupině Lucie. I když nedávno dostal kardiostimulátor a měl pocit, že pro něj všechno skončilo, kardioložka ho ujistila, že hrát může dál," řekl s nadšením. "Naše manažerka v lednu rádiím nabízet novou píseň Lovesong a pevně doufám, že v létě vyjdou i nějaké festivaly," poodkryl své ambiciózní plány do budoucna. Z jeho návratu má radost i řada československých celebrit. Například zpěvák Branislav Mojsej mu vyjádřil podporu na svém instagramu.

Velkých pódií se rozhodně bát nemusí. Pomocnou ruku mu podali staří známí. V roce 2016 vystoupil na halovém turné kapely Lucie společně s nimi. Letošní rok opět. K Lucii už zkrátka bude vždy patřit a to především kvůli tomu, že byl její první zpěvák a jeden ze zakládajících členů.

Vzpomínka na Bartošovou

Na svých koncertech nehodlá hrát jen nové pecky. Do repertoáru zařadil písně, které zásadně ovlivnily jeho kariéru. "Jednu skladbu bych při každém vystoupení rád věnoval Ivetě Bartošové, pro niž jsem dvě složil a o jednu – o Tichou píseň – mě uprosila. Další zahrajeme pravidelně pro mého textaře Edu Pergnera a zbytek těm, které mám rád. Já budu hlavně zpívat a tu a tam si sednu k pianu. Moc mě to baví."

S Ivetou Bartošovou neměl jen pracovní vztah. Penk přiznal, že půvabnou zpěvačku chtěl sbalit hned od samého začátku. „Iveta na mě udělala hroznej dojem. Červenala se, mluvila potichu… Kvůli ní jsem do té spolupráce šel, protože jsem o ni měl zájem,“ prozradil v minulosti pro Aha!. Z jejich lásky vzešly hity jako Zpívej, Namaluj svůj velký sen, Horší, když se neotevře padák nebo Každý den vychází slunce.

Nyní je naprosto čistý a těší se na novou kariéru. "Už se neohlížím. Je to pryč," komentoval svoji dávnou závislost pro Vlastu. A kdo ho vytáhl z bryndy? "Těch věcí bylo více, co mi pomohlo. Nejvíc pomůžou dobrý lidi," dodal.

Zdroj: Vltava Labe Media