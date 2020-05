Mike Tyson chtěl zmlátit Michaela Jordana. Měl sex s jeho manželkou!

Celou záležitost netaktně propálil manažer Mikea Tysona, Rory Holloway, ve své knize Taming the Beast: The Untold Story of Team Tyson. Incident se stal v roce 1988 na oslavě narozenin fotbalisty z Chicago Bears Richarda Denta.

Svého času nejlepší boxer pil jeden drink za druhým. Tak moc chtěl potlačit stesk po bývalé manželce Robin Givens, se kterou v té době už nežil. Rozchod ho poznamenal. Se stoupající hladinou alkoholu se Tyson přestal ovládat a začal startovat na známého basketbalistu.