Zakladatel Tata Bojs tiše trpí: Životem ho provází strašný zdravotní problém

Zdroj: Profimedia

Spoluzakladatel hudební skupiny Tata Bojs si posledních pět let neprochází zrovna příjemným obdobím. Celou tu dobu mu totiž píská v uchu a on se s tím nyní učí žít. Žádný ze specialistů mu totiž nedokázal pomoci.

Ještě jako žák na základní škole založil Milan Cais roku 1988 hudební skupinu Tata Bojs, ve které figuruje nejen jako zpěvák, ale i hudebník a textař. Kromě toho je i uznávaným výtvarníkem a sochařem.

Milan Cais vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, tudíž není divu, že se kromě hudby věnuje ještě výtvarničení. Skloubit tyto dvě profese mu jde více než skvěle a kreativně ho toto spojení naplňuje.

„Někdo má rád sport, někdo něco jinýho, já mám rád rock and roll a zjišťuju, jak je pro mě důležitý se občas chovat jako blázen,“ řekl Cais pro csfd.cz.

S kamarádem ze základky založil hudební skupinu Tata Bojs

Roku 1988 se dva kamarádi ze základky Milan Cais a Marek Huňát rozhodli založit hudební skupinu. Do kapely ještě přivedli Marka Padevěta, který obstaral hru na kytaru, ale uměl i zpívat a hrát na klávesy. Padevět však Tata Bojs po nějakém čase opustil a za mikrofon se dostal právě Milan Cais.

Kromě hudby se Cais věnuje také výtvarnému umění či tvorbě sochařských objektů. Není mu cizí ani manipulovaná fotografie, kresba nebo instalace. V roce 2005 Cais dokonce vystavoval objekt Kapkostroj v Japonsku. Také ilustroval knihu Nanobook.

I přes všechny tyto význačné umělecké počiny Caise stejně stále nejvíc táhne hudba a Tata Bojs pro něj vždycky bude srdcovkou. Proto pro něj bylo velmi těžké, když mu před pěti lety začalo během dovolené na horách intenzivně pískat v levém uchu. Nic příjemného, ale muzikant tomu nejprve nepřikládal důležitost, říkal si, že je to kvůli hlučnému prostředí, ve kterém se pohybuje a že to určitě přejde.

Už několik let ho trápí nepříjemné problémy s levým uchem

Nic ale nepřecházelo a do toho se začaly přidávat další problémy. Například, když telefonoval, slyšel na levé ucho hůře než na pravé. Šel tedy k lékaři, který ho prohlédl, ale pomoci mu nedokázal. Cais následně navštívil několik specialistů, léčitelů, ale absolvoval také akupunkturu a jiné kombinace klasické a přírodní medicíny. Výsledek byl všude stejný. Nikde mu nedokázali pomoct.

Po roce trápení se na to zpěvák rozhodl jít jinak a to tak, že tinnitus přijme a ten se stane součástí jeho života. Nyní se sice stále učí s tímto omezením žít, ale je to čím dál tím přijatelnější. Přes den už pískání téměř nevnímá, o samotě v ateliéru je to horší.

Milan je šťastně ženatý a má tři dcery. Ve volném čase si rád zahraje tenis a pak si dá sklenku kvalitního vína.