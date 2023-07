Milan Peroutka na fotkách ze svatby září štěstím: Přiznal, proč vše dlouho tajil

Zdroj: Profimedia

Milan Peroutka už svou lásku netají. Po sérii prvních společných fotek se svým registrovaným partnerem Dominikem ukázal svým fanouškům další nálož snímků z jejich společného velkého dne. Kromě toho jim také poděkoval za podporu a prozradil, proč o svém vyvoleném dlouho nemluvil.

Zpěvák a herec Milan Peroutka před pár týdny naprosto vyrazil dech svým fanouškům, když vyšlo na povrch, že se oženil. Zpráva o svatbě by sama o sobě možná nebyla natolik překvapující, kdyby se ovšem neukázalo, že si namísto ženy bral muže. Do registrovaného partnerství vstoupil se svým partnerem Dominikem. I když Milanovi jeho fanoušci lásku přejí, bezpochyby zůstali v šoku, neboť o jeho orientaci neměli sebemenší tušení.

Děkuju!

Pod prvními společnými snímky Milana Peroutky a jeho partnera zanechali fanoušci obrovské množství gratulací a hromadně dali zpěvákovi najevo, že jim na jeho orientaci vůbec nezáleží a nic se pro ně nemění. Za to jim nyní dojatý Peroutka vyslovil obrovský dík.

„Kdybych tu měl po skoro dvou týdnech zanechat jediné slovo, bylo by to ‚děkuju’. Přečetl jsem všechny vaše zprávy i komentáře, chtěl jsem bez okolků znát, jak na tom v Čechách jsme. Gratulujete mi k odvaze sdílení mého soukromí s vámi, ale víte, co bylo zdaleka nejtěžší? Přiznat to sám sobě. Nechtěl jsem najednou bejt pro holky spíš kámoška, pořád se jim chci líbit. Chtěl jsem, aby moji klučičí kamarádi neztratili pocit, že se mnou můžou řešit cokoliv. Všichni jsme zvyklí pro lepší orientaci v lidech na určité kategorie, a já se bál těch klišé a definování,” napsal Milan Peroutka pod další sérii společných fotek se svým partnerem.

Motivuje i ostatní

„Chci tu být pro všechny. Mám ve zprávách vaše příběhy, a i když teď na rovinu nejvíc řeším ten svůj, děkuju vám za důvěru a nechci ji zklamat. Kdyby měl můj příspěvek pomoct a dodat odvahu jedinému člověku, stálo to za to. Anebo také přispět tomu, aby se tohle stalo zase o kousek normálnějším. Protože jednou takový příspěvek právě díky dalším podobným prolomením tabu nevyvolá zdaleka tolik emocí, jednoduše díky tomu, že na tom přestane být cokoliv tak zvláštního. A já budu na houpacím křesle vyprávět, jak to pro mě bylo kdysi náročný. To bych si / nám / vám přál!” dodal ještě dojatý zpěvák, který by snad ani nemohl být šťastnější za to, nakolik skvělou fanouškovskou základnu má.