Milan Peroutka se oženil: Na romantickém zámku si vzal svého přítele

Zpěvák Milan Peroutka do toho praštil a v pátek 30. června se oženil. K překvapení mnohých si ale řekl „ano” se svým partnerem Dominikem, kterého až do poslední chvíle před veřejností tajil. Luxusní svatba proběhla v Chateau Mcely a účastnila se jí celá řada hvězdných hostů.

Milan Peroutka momentálně prožívá chvíle absolutního štěstí. Oblíbený zpěvák a moderátor si totiž vzal svou životní lásku. V pátek 30. června si podle informací Blesku vzal svého partnera Dominika. Pro jeho fanoušky jde o obrovské překvapení. Peroutka totiž o svém soukromí vždy dost mlžil a vůbec nikdo netušil, že má slabost pro muže.

Luxusní svatba

Svatba Milana Peroutky a jeho partnera Dominika proběhla na luxusním zámečku Chateau Mcely a podle zdroje, který promluvil pro zmíněnou redakci, šlo o skutečně honosnou veselku. Nechyběli na ní nejbližší zamilovaného páru ani celebrity. Kvůli nim byl celá areál přísně hlídán ochrankou.

„Bohužel jim na místě pršelo, ale říká se, že když prší, znamená to štěstí do dalšího společného života,” uvedl jeden z těch, kteří se svatby zúčastnili.

Velké tajemství

Milan Peroutka o svém milostném životě takřka nikdy nemluví. V minulosti býval spojován hned s několika kolegyně z branže, dnes už je ale jasné, že o jejich náklonnost vlastně ani nestál. Svůj vztah pak velmi zvláštně přiznal fanouškům až letos v únoru. „Já to fakt strašně nechci zakřiknout. Chci být otevřený ke svým fanouškům i ke všem, ale říkám si, že největší síla těchto věcí je, když o ní víš ty. Mám i příklady ve své branži kolem sebe, kdy mi přišlo, že ta média i trošku předběhla vztah těch dvou lidí. Takže nějak si to hlídám. Musím to vymyslet, jak to udělám. Jak to s vámi udělám!” řekl v pořadu Show Jana Krause.