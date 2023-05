Legendární Pitkin z Country estrády: Jeho sláva je ta tam a má trable s penězi

Zdroj: Profimedia

Pokud jste v devadesátých letech sledovali televizní estrády, jistě jste si všimli koktavého účastníka, který bavil publikum. Byl to právě Milan Pitkin, který se díky tomu stal celebritou. Dnes už bohužel jeho hvězda vyhasla a komik je nucen žít jako obyčejný smrtelník, s čímž se neumí příliš vypořádat.

Koktavý vypravěč z nejrůznějších starších televizních show, Milan Pitkin, vlastním jménem Milan Křikavský, se dnes už věnuje pouze divadlu a především se snaží si užívat důchodu. Musí ale volit takové aktivity, za které není třeba příliš utrácet, protože na tom není finančně nejlépe. Nejčastěji ho tak můžete potkat v přírodě na procházce nebo u dobrého piva po výšlapu starou Prahou.

Poté, co oblíbenost devadesátkových estrád začala upadat, začal se Pitkin rozhlížet jinde. Osud tomu chtěl, že dostal nabídku od Jaroslava Sypala hrát divadlo. Milan nad tím dlouho přemýšlel, nechtěl zradit svého chlebodárce Ivana Mládka, v jehož show vystupoval nejčastěji. Když mu ale i Mládek řekl, že mu drží palce a ať vyzkouší něco nového, tak to vzal. Nyní je to už více než šest let, co divadlo hraje a baví ho to. Na televizi se téměř nedívá.

„To je samý seriál a srandy tam moc není. Dřív za Železného se vyráběl na každou sobotu zábavný pořad. Go-go show, Zlatá mříž, Novoty, myslím, že to chybí i divákům,“ svěřil se před časem Blesku.

Hraje v divadle, sportuje a občas si zazpívá

Vidět ho můžete v Divadle U Hasičů, kde si pochvaluje skvělou partu. Kromě již zmíněného Sypala tam hraje s Petrem Jančaříkem, Heidi Janků či Martinem Maxou. Když má čas, tak ještě připravuje různá vystoupení například pro domovy seniorů. Sám už svým věkem mezi postarší také spadá, tudíž pro ně umí připravit příhodný program. I když sám na svůj věk rozhodně nevypadá.

"Já nevypadám fantasticky. To je jen ten korpus, jak jsem říkal. Vždyť už jsem taky starý. Ale když byla korona, tak jsem se naučil chodit. I teď za chvíli vyrážím ven. Chodím touto dobou přes Žižkov. Nachodím tak deset kilometrů denně," svěřil se s tím, jak se udržuje ve formě pro web ceskeduchody.cz.

Kvůli placení nízkých záloh nemá vysoký důchod

Ono mu ani nic jiného nezbývá, než trávit většinu času v přírodě, to ho totiž nic nestojí. Vzhledem k tomu, že už tolik nepracuje, není na tom příliš dobře s penězi. Naštěstí stejnou zálibu ve sportu našel i jeho slavnější kolega, zpěvák Petr Janda, kterému už je dokonce osmdesát a vypadá na svůj věk také skvěle. Pitkin s ním každé pondělí hraje tenis.

"Dostávám důchod 10 tisíc korun a z toho se neuživí ani starší geront, než jsem já," stěžuje si Milan Pitkin s tím, že je to proto, že si platil malé sociální a zdravotní zálohy.

Kromě sportu a divadla si také rád zazpívá v Mládkově Banjo Bandu a vystupuje občas i v jeho zájezdových představeních.