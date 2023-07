Harém Tomia Okamury: Jeho náručí prošla spousta žen, ty ho po rozchodu nešetřily

Zdroj: ALEXANDR SATINSKÝ / MAFRA / Profimedia

Tomio Okamura v lásce nikdy moc velké štěstí neměl. I když jeho postelí prošla celá řada krásných žen, prozatím se mu nepodařilo najít tu pravou. Z bývalých milenek má paradoxně nejlepší vztahy se svou vůbec první manželkou. Ty další o něm možná nechtějí ani slyšet.

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura se sice narodil v japonském Tokiu, ale tvrdí, že je Morávak jak poleno. V dětství žil střídavě v království na druhém konci světa a Praze. Rodiče se totiž rozvedli a Tomio tak putoval za otcem do Japonska a za matkou do Čech. Nakonec se rozhodl usadit trvale u své maminky.

Jeho první manželkou však byla Japonka. Seznámili se v Japonsku, kam se Tomio vydal po maturitě. Jmenovala se Mia a mají spolu syna Ruye, který se k otcovi kvůli jeho radikálním politickým názorům nehlásí. I přesto, že Mia žije v Japonsku, mají spolu exmanželé přátelský vztah. A to až takový, že spolu podnikají a znají se i jejich noví partneři a rodiny.

„My s Mie podnikáme, spoluvlastníme obchod s japonským zbožím. Tam v rohu sedí její současný manžel s jejich dětmi, ty mi říkají »strejdo«,“ prozradil před lety politik Blesku.

Ornella o exmilenci prohlásila, že je v intimních otázkách velmi chladný

Následovala Eva Netolická, pohledná blondýnka, se kterou prožil několik let, ale nakonec vztah ochladl a Tomio se s ní rozešel.

Další divou, která prošla jeho postelí, byla mladinká Ornella Štiková, která nakonec dala přednost zkrachovalému podnikateli Josefovi Koktovi, se kterým má už tři děti. Na svůj půlroční vztah s Okamurou nevzpomíná v dobrém.

"V intimní sféře byl poměrně chladný, spíš mám pocit, že si k sobě hledá hezké holky kvůli image. Rozešli jsme se, když mi začala vadit jeho sebestřednost," nechala se po rozchodu slyšet Ornella.

Šťastná mu udělala veřejnou scénu, že má kromě ní i ještě jinou

S kráskou ze Šumperka se Okamura sice scházel, ale novináři ho s ní nikdy veřejně nenachytali, tudíž můžeme o délce jejich vztahu pouze spekulovat.

Jestli na nějakou milenku Okamura nezapomene, je jí Michaela Šťastná, která mu ztropila do médií scénu, že to kromě ní táhne ještě s Monikou Talašovou. Okamura vydal prohlášení, že slečnu Šťastnou nezná a že ji dokonce nikdy ani neviděl svlečenou.

Tomiovou další partnerkou pak byla právě o devatenáct let mladší Monika Talašová, která se do něj zamilovala v roce 2011. Dvojice spolu vydržela pět let, než se s politikem pro nedostatek času a pozornosti Talašová rozešla. Tomiovi to tenkrát zlomilo srdce. Od té doby se po boku žádné partnerky neukázal a plně se prý věnuje politice. Zda je to ale pravda, není jisté, na povrch se totiž skrze podcast Freakshow dostaly informace, že před nedávnem odloudil mladou ženu od rodiny s dětmi a opuštěný tatínek nyní zůstal na péči o potomky sám.