Hvězda Stranger Things musí mít asistenta: Sužuje ji vážný handicap!

Co se týče jejího milostného života, ten vzhledem k jejímu věku nečítá desítky jmen. Za zmínku však určitě stojí YouTuber a zpěvák Jacob Sartorius, se kterým tvořili pár v roce 2017. O informaci se podělili na Instagramu. Po sedmi měsících oznámili rozchod. Zdůraznili však, že zůstali nadále přáteli.

Zajímavé je rovněž to, s kým si tahle mladá herečka prožila svůj úplně první polibek. Nebylo to s nikým jiným než se svým hereckým kolegou Finnem Wolfhardem, a to přímo na place seriálu. Šlo pochopitelně o polibek seriálový.