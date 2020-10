Millie Bobby Brown přiznala nečekané trápení: Chtěli jí ublížit!

Herečka Millie Bobby Brown v roce 2018 dokonce odešla z platformy Twitter poté, co se na sociální síti začaly šířit nejrůznější koláže, které ji zesměšňovaly. „Životy mladých lidí jsou pod neustálým tlakem, Chci všechny děti ujistit, že jsou chráněny před násilím a vykořisťováním,” uvedla ještě nejmladší ambasadorka světové organizace UNICEF.

„Zároveň bych chtěla bojovat s negativitou, která se šíří sociálními sítěmi. Sama jsem to zažila, je to jako nemoc. Negativita je pro mě naprosto odstrašující,” dodala ještě. Herečka se ve své zpovědi snažila poukázat na to, že je i přes svou vzrůstající slávu stejná jako ostatní adolescenti a že musí čelit obdobným problémům jako většina dospívajících.