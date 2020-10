Známý komik proti vládním opatřením: Žil jsem s rouškou za komunismu, už nechci

„Žil jsem s rouškou za komunismu a nechci znova,“ hlásá. „Děsím se, že tímto zničí svět, aniž by věděli, co dělají. Nemají nic než roušky. A to jsem jako astmatik ohrožená skupina,“ dušuje se Knor s tím, že by teoreticky měl být za opatření rád.

„Vím, že si třeba lidi řeknou, že mi jde jen o peníze, ale já nechci takhle žít. Chci jít s dětmi do divadla, na dětský karneval, večer na ples. Tohle není dobré,“ konstatuje. Proti nouzovému stavu vystoupili už i jiní umělci jako Bára Basiková nebo Daniel Hůlka.