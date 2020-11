Koronavirus mu změnil život: Miloš Pokorný popsal, co všechno je teď jinak

Mezi ostatní celebrity, které prodělaly koronavirus, patří třeba Libor Bouček, Lucie Bílá, Shopaholic Nicol nebo Simona Stašová.

„Je to tak. I mě dostihl ten vir. A to myslím, že jsem udělal maximum pro to, aby se to nestalo. Ale některý hry na schovku vyhrát nejdou. A nemáte je absolutně pod kontrolou. Nepíšu to jako přání soucitu a hledání síly - tu mám. I díky tomu, že nejsem doma sám. Píšu to především pro ty, kteří spíš řeší svůj komfort a osobní pohodu. Ta nemoc je nevyzpytatelná,“ napsal na sociální síť Libor Bouček.